Syngenta dekotiert an der NYSE gehandelte American Depositary Shares

Damit würden sogleich auch die Meldepflichten gemäss dem US-Börsengesetz Securities Exchange Act wegfallen, teilt Syngenta am Donnerstag mit.

Das Basler Unternehmen wurde bekanntlich von ChemChina übernommen, wobei die Chinesen seit Mitte Juli über 98% an Syngenta halten. Mitte Dezember hatte das Appellationsgericht Basel-Stadt sämtliche im Publikum verbliebenen Syngenta-Aktien für kraftlos erklärt. Und kurz darauf bewilligte die Regulationsbehörde der Schweizer Börse SIX die Dekotierung der Syngenta-Papiere per 8. Januar 2018. Der letzte Handelstag an der Schweizer Börse ist der 5. Januar.

Basel (awp)