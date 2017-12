SAMSTAGSÜBERBLICK/30. Dezember 2017

Zahl der Asylbewerber in der EU geht 2017 um 50 Prozent zurück

Die Zahl der Asylbewerber in der EU ist laut einem Medienbericht 2017 erstmals wieder deutlich gesunken: Von Januar bis September registrierten die EU-Staaten insgesamt 479.650 erstmalige Asylanträge, das sind 50 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2016.

Forderungen nach strengerer Altersprüfung bei Flüchtlingen

Nach der tödlichen Messerattacke auf eine 15-Jährige im pfälzischen Kandel haben Politiker mehrerer Parteien eine strengere Altersprüfung bei jungen Flüchtlingen gefordert.

Bundesagentur für Arbeit erwartet Milliraden-Überschuss

Die Bundesagentur für Arbeit hat 2017 viel mehr eingenommen als ausgegeben - und viel mehr als bislang erwartet. Wie der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, hält sie nach eigenen Angaben für das abgelaufene Jahr einen Überschuss von 5,5 Milliarden Euro für realistisch.

Palästinenser stirbt nach Zusammenstössen im Gazastreifen

Nach gewalttätigen Protesten gegen die Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump ist ein Palästinenser seinen Schussverletzungen erlegen. Der 20-Jährige sei am Freitag durch Schüsse der israelischen Armee verletzt worden und am Samstag gestorben, erklärte ein Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums.

Luxemburgs Aussenminister kritisiert mangelnde Solidarität

Luxemburgs Aussenminister Jean Asselborn hat eine mangelnde Solidarität einiger EU-Mitglieder in der Flüchtlingspolitik kritisiert. Es könne nicht die Lösung sein, dass jedes Land für sich entscheide, ob es Flüchtlinge aufnimmt, sagte Asselborn dem Deutschlandfunk. Forderungen nach Grenzschliessungen seien Populismus.

US-Regierung verurteilt Festnahmen von Iran-Demonstranten

Die US-Regierung hat die Festnahmen von Demonstranten bei Protesten im Iran verurteilt. Die Welt verfolge genau, was im Iran vor sich gehe, schrieb US-Präsident Donald Trump am Freitagabend (Ortszeit) im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Niki-Betriebsratschef begrüsst Verkauf des Ferienfliegers

Der Betriebsratschef des Ferienfliegers Niki hat den Verkauf der insolventen Airline an den British-Airways-Mutterkonzern IAG begrüsst. "Unter den Umständen war es die beste Lösung", sagte Stefan Tankovits am Samstag im österreichischen Rundfunk (ORF).

Konsumgenossenschaft Berlin: Immobilien statt "Konsum"-Läden

Mit einem neuen Vorstand und einem neuen Aufsichtsratschef will die Konsumgenossenschaft Berlin, die zu DDR-Zeiten die "Konsum"-Läden betrieben hatte, im Immobiliengeschäft wachsen. "Die Sanierung ist abgeschlossen, darauf kann das Unternehmen jetzt wieder aufbauen", sagte Heiderose Reimer dem Tagesspiegel (Samstagausgabe).

Bauern und Politik warnen vor Fusion von Bayer-Monsanto

Der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold appelliert an die Europäische Kommission, die geplante Übernahme des US-Gensaatherstellers Monsanto durch den Leverkusener Chemiekonzern Bayer nicht zu genehmigen. "Die Konzentration im Agrarbereich ist für fairen Wettbewerb unzuträglich", sagte der Politiker der Welt am Sonntag.

Schäuble fordert von AfD konsensfähigen Kandidaten

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die AfD aufgefordert, bei Vorschlägen für Parlamentspositionen Kandidaten zu benennen, die eine Chance haben, gewählt zu werden.

Putin fordert Trump zu "pragmatischer Zusammenarbeit" auf

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump zu einer "pragmatischen Zusammenarbeit" aufgefordert. In Putins am Samstag veröffentlichter Neujahrsbotschaft an mehrere führende Politiker der Welt heisst es: "Ein konstruktiver russisch-amerikanischer Dialog ist besonders wichtig, um die strategische Stabilität in der Welt zu stärken."

Dt. Bank: Investitionen für Umbau ausreichend

Die Deutsche Bank stösst an Grenzen, was das Tempo ihrer Modernisierungsinvestitionen angeht. In einem Interview mit der Börsen-Zeitung sagte Vorstandschef John Cryan: "Wir investieren jedes Jahr rund 2 Milliarden Euro, um die Bank zu verändern und sie zu modernisieren. Ich glaube nicht, dass wir 3 Milliarden investieren könnten, denn das würde zu grosse Veränderungen mit sich bringen".

US-Regierung will Sicherheitsstandards für Ölbohrungen lockern

US-Präsident Donald Trump will Auflagen für die Ölindustrie streichen, die unter seinem Vorgänger Barack Obama 2010 nach der Katastrophe um die Plattform "Deepwater Horizon" erlassen wurden.

Studenten protestieren nahe Universität in Teheran

Zwei Tage nach Beginn der regierungskritischen Demonstrationen im Iran hat sich am Samstag nahe der Universität in Teheran eine grössere Gruppe Studenten zu Protesten versammelt.

Russland wirft USA Japan Verstoss gegen Abkommen vor

Wegen des Verkaufs eines US-Raketenabfangsystems an Japan hat Russland den USA einen Verstoss gegen den INF-Vertrag über atomare Mittelstreckensysteme vorgeworfen.

Oberstes Gericht bestätigt Ausschluss Nawalnys von Wahl

Russlands Oberstes Gericht hat die Beschwerde des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny gegen seinen Ausschluss von der Präsidentschaftswahl im März abgewiesen.

Schäuble ruft zu schneller Regierungsbildung auf

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat CDU, CSU und SPD zu einer zügigen Koalitionsbildung aufgerufen.

Experten: Langfristig DAX-Plus von jährlich 6,6 Prozent

Kapitalmarktexperten erwarten für die kommenden drei Jahrzehnte deutliche Kurssteigerungen des DAX. Das hat eine Umfrage der Welt am Sonntag ergeben. Im Schnitt rechnen die Experten mit einem Dax-Stand von 87.375 Punkten Anfang des Jahres 2048. Das würde einem durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von 6,6 Prozent entsprechen.

Urheber des Anschlags in St. Petersburg festgenommen

Der Urheber des Anschlags in St. Petersburg ist festgenommen worden. Wie der russische Inlandsgeheimdienst FSB mitteilte, wurde der Täter bei einem Einsatz am Samstag gefasst.

Griechenland gewährt geflohenem türkischen Soldaten Asyl

Ein nach dem gescheiterten Putschversuch Mitte 2016 nach Griechenland geflohener türkischer Soldat hat dort Asyl erhalten.

