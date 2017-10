Richemont rechnet im Halbjahr mit deutlichem Umsatz- und Gewinnanstieg

Der Umsatz sei in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahr in der Berichtswährung Euro gerechnet um 10% angestiegen und habe in Lokalwährungen um 12% zugelegt, schreibt Richemont am Dienstag in einer Mitteilung. Die Gründe dafür seien der Wegfall einmaliger Lagerrückkäufe, ein verbessertes Handelsumfeld und positive Wechselkurseinflüsse.

Die gute Entwicklung kommt nicht ganz so überraschend, Analysten hatten mit einem solchen Schritt gerechnet, nachdem Richemont bereits im September für die ersten fünf Monate 2017/18 ein Umsatzwachstum in Höhe von 12% in Lokalwährungen vermelden konnte. Schliesslich hatte der Luxusgüterkonzern sich im Vorjahr dazu entschlossen, im grossen Stile Uhren, die sich schlecht verkaufen liessen, aus den Lagern von Händlern zurückzukaufen. Davon war vor allem die Vorzeigemarke Cartier in den wichtigen Absatzmärkten Hongkong und Macau betroffen. In der Folge lancierte Cartier Produktneuheiten.

Die Lagerrückkäufe hatten im Vorjahr auch stark auf den Gewinn gedrückt. Mit dem Wegfall dieses Belastungsfaktors und den positiven Entwicklungen im Handel und an den Devisenmärkten, rechnet Richemont im Halbjahr mit einem Anstieg des operativen Ergebnisses um 45% und des Reingewinns von gar 80%.

