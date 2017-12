Nestlé will laut Medienbericht Molkereianlage in Innerer Mongolei verkaufen

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will laut einem chinesischen Medienbericht eine Molkereianlage in der Inneren Mongolei verkaufen.

Die Fabrik in Hulunbuir solle an die chinesische Ningxia Saishang-Gruppe verkauft werden, berichtet "China Daily" am Freitag auf ihrer Webseite unter Berufung auf Insider. Die Anlage sammle Milch von lokalen Bauern ein und verarbeite sie zu Milchpulver.

Laut der Zeitung stehen die Verkaufspläne mit den Absichten von Nestlé in Zusammenhang, die lokale Produktion von Milchpulver zu verringern. Bei der Fabrik in Hulunbuir handle es sich um die 22. Fabrik des Schweizer Konzerns in China und um die vierte Milchverarbeitungsanlage.

Beijing (awp)