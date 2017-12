MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

US-Präsident Donald Trump hat Peking vorgeworfen, weiter Öl an Nordkorea zu liefern und damit die Strafmassnahmen gegen das international isolierte Land zu unterlaufen. "Auf frischer Tat ertappt", schrieb Trump über Twitter und fügte hinzu: "Sehr enttäuscht, dass China erlaubt, dass Öl nach Nordkorea gelangt." Wenn dies so weitergehe, werde es "niemals eine freundliche Lösung für das Nordkorea-Problem" geben.

US-INNENPOLITIK

Die Wahlbehörde in Alabama hat den Demokraten Doug Jones zum Sieger der Senatsnachwahl in dem US-Bundesstaat erklärt. Kurz zuvor hatte ein Richter eine Beschwerde von Jones' republikanischem Kontrahenten Roy Moore abgelehnt.

FEUER IN NEW YORK

Bei einem der schwersten Brände in einem Wohngebäude in New York seit Jahren sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter ein einjähriges Kind. Möglicherweise gebe es noch mehr Tote, da vier weitere Menschen lebensgefährlich verletzt worden seien, sagte Bürgermeister Bill de Blasio.

INFLATION SÜDKOREA

Verbraucherpreise Dez +1,5% (PROG: +1,2%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Dez +0,3% (PROG: +0,1%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Dez +1,5% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

SOFTBANK/UBER

Der japanische Technologiekonzern Softbank kauft sich beim US-Fahrdienstvermittler Uber ein. Uber bestätigte den Deal, nannte aber keine finanziellen Einzelheiten. Eigner des US-Taxidienstes Uber sollen ein Volumen von etwa 20 Prozent des Unternehmens angedient haben und Softbank werde eine Beteiligung von 15 Prozent übernehmen, berichtete bereits zuvor das Wall Street Journal.

SANDRIGDE ENERGY/BONANZA CREEK

Die Übernahme von Bonanza Creek Energy durch die Sandridge Energy ist vom Tisch. Als Grund für das Scheitern der 746 Millionen US-Dollar schweren Transaktion führte der US-Konzern den Widerstand seines Grossaktionärs Carl Ichan an.

CHINA AIRCRAFT LEASING

will 50 Flugzeuge des Typs A320neo bei Airbus kaufen. Der Listenpreis für diese Maschinen liegt bei 5,42 Milliarden US-Dollar.

