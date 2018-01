Le magasin sans personnel « Biu » de Suning fera ses débuts sur la scène internationale au CES 2018 pour promouvoir les magasins de détail intelligents dans le monde

NANJING, Chine, 6 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Suning, géant commercial classé deuxième parmi les plus grandes entreprises privées de Chine et propriétaire d'une société de vente au détail listée au Fortune Global 500, présentera la semaine prochaine son magasin sans personnel automatisé « Biu » dans le cadre du CES 2018, la scène mondiale où les innovations de la prochaine génération en matière d'électronique grand public sont introduites sur le marché.

Le stand de la société (stand 21048, hall LVCC South 1) promet de donner aux visiteurs un aperçu des dernières innovations du programme de vente au détail intelligente de la firme qui déferle à travers toute la Chine. Le CES 2018 se tiendra du 9 au 12 janvier 2018 à Las Vegas, aux États-Unis, alors que Suning s'apprête à lancer des actions de développement commercial à l'étranger.

M. Joshua Xiang, vice-président exécutif de la recherche et du développement du Suning Commerce Group et directeur général de Suning Global Research, a déclaré : « Le concept du magasin Biu de Suning applique nos dernières innovations en matière de stratégie de vente au détail O2O (online-to-offline), visant à offrir aux consommateurs une expérience d'achat à guichet unique. Nous nous réjouissons de le faire découvrir à l'occasion du CES 2018. »

Mariant l'expérience de la société et les applications technologiques visionnaires de la vente au détail « O2O », le magasin « Biu » de Suning s'appuie sur le big data, la reconnaissance faciale et l'identification par radiofréquences (RFID). Depuis le lancement de son premier magasin en libre-service à Nanjing en août 2017, Suning a dévoilé quatre autres magasins sans caissiers en Chine, avec de nouveaux magasins à Shanghai, Pékin, Chongqing et Xuzhou, en plus du magasin inaugural, qui ont rencontré un énorme succès auprès des consommateurs.

Les consommateurs chinois technophiles ont afflué vers les magasins Biu pour acheter les derniers gadgets, des appareils électroniques personnels, des biens de grande consommation et des accessoires de sport. Ils peuvent également y trouver des produits de célèbres clubs de football, notamment de l'Inter de Milan, la légendaire équipe italienne de série A, elle-même détenue par Suning.

Les magasins Biu emploient la reconnaissance faciale, permettant à n'importe quel client d'enregistrer sa carte bancaire dans l'application Suning Finance, puis d'être immédiatement identifié par la caméra à l'entrée du magasin pour être autorisé à y entrer. À l'intérieur, les magasins, équipés de Suning Smart Recommendation, le système de guide d'achat basé sur l'analyse de big data, peuvent aider les clients à prendre des décisions d'achat plus facilement. Grâce à la technologie RFID, les produits peuvent simplement être transportés le long de l'allée de paiement, offrant ainsi une expérience d'achat sans effort qui ne prend pas plus de 15 secondes, plus simple et plus rapide que la plupart des pratiques de vente au détail en libre-service existantes.

À l'occasion du CES, Suning présentera également ses services de commerce électronique et ses produits technologiques qui visent à améliorer l'expérience du consommateur. Ceux-ci incluent l'assistant d'achat « Smart Sue », avec son système d'interaction vocal et textuel ; l'expérience d'achat à réalité augmentée Anywhere AR de Suning, permettant aux clients de placer des produits virtuels dans une vraie scène ; Suning Smart Home, qui incorpore des systèmes d'automation IoT avancés pour contrôler les appareils électroménagers et les fonctions d'un bâtiment ; des solutions de chaîne de détail intelligentes ; ainsi que des services de logistique et de financement des achats Suning.

Le mercredi 10 janvier 2018 se tiendra un forum appelé « Created in China », organisé par Suning et le China Household Electric Appliance Research Institute au CES. L'événement explorera les tendances de l'industrie de l'électronique en Chine et démontrera également l'expérience de Suning en matière de vente au détail intelligente.

À propos de Suning

Fondé en 1990, Suning est le plus grand détaillant omnicanal de Chine, avec de puissantes capacités commerciales et des technologies de pointe dans le domaine de la vente au détail intelligente. La société a enregistré une hausse de 321,23 pour cent de son bénéfice net en glissement annuel au cours des trois premiers trimestres de 2017, reflétant le succès de sa stratégie de vente au détail « O2O », conçue pour offrir aux consommateurs une expérience d'achat à guichet unique.

Suning possède plus de 1 500 magasins de haute technologie en dur parmi 4 000 magasins physiques à travers plus de 600 villes en Chine et à l'étranger. D'ici la fin de l'année 2018, Suning prévoit d'ajouter plus de 5 000 boutiques physiques à son portefeuille en rapide expansion, toutes connectées à sa présence en ligne. Outre ses magasins de vente au détail, Suning exerce également des activités dans l'immobilier, les services financiers, les médias et le divertissement, le sport et l'investissement.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.suningholdings.com

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/624886/Suning_Biu_Store.jpg