Kramp-Karrenbauer: "Genügend Schnittmengen" bei Union und SPD

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die am Sonntag beginnenden Sondierungsgespräche von Union und SPD in eine erneute grosse Koalition münden werden. Die Union wolle mit der SPD darüber verhandeln, "eine stabile, eine verlässliche und eine nach vorn gerichtete Regierung zu bilden", sagte Kramp-Karrenbauer im "Morgenmagazin" des ZDF. "Ich sehe genügend Schnittmengen, um genau dieses Ziel auch erreichen zu können", hob sie hervor.

Die CDU-Politikerin rechnete mit raschen Sondierungsgesprächen. "Sie werden kurz in der Zeit, das ist auch gut, aber sie werden intensiv in der Sache", sagte sie voraus. Kramp-Karrenbauer mahnte aber alle Beteiligten, "kein ideologischen Scheingefechte zu führen". So gelte es zum Beispiel im Gesundheitswesen nicht, über eine Bürgerversicherung zu streiten, sondern die Pflegeleistungen zu verbessern. Es gehe um das Land und seine Menschen und "nicht darum, in welcher Konstellation sich welche Partei wie am wohlsten fühlt".

Unterdessen lehnte der Vorsitzende der Jungsozialisten, Kevin Kühnert, aber erneut eine Fortsetzung der grossen Koalition ab. "Wir sind weiterhin zwingend der Überzeugung, dass die grosse Koalition am 24. September kein erneuertes Mandat bekommen hat, eine Regierung zu bilden", sagte Kühnert im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. Gerade jüngste Forderungen aus der CSU zeigten, wie weit Union und SPD auseinanderlägen. Es wäre gut, diesen Konflikt ins Parlament zu tragen, meinte Kühnert. "Das geht aber nicht, wenn man gleichzeitig miteinander regiert."

Die Spitzen von Union und SPD wollen sich am Mittwoch zu einem weiteren Vorgespräch treffen. Die CSU hatte zuletzt unter anderem vorgeschlagen, Leistungen für Asylbewerber zu kürzen, und die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2018 03:21 ET (08:21 GMT)