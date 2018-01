Ich verkaufe jetzt: Berkshire Hathaway

Name:Geboren:Position:Bestes Investment:Schlechtestes Investment:Kaum ein anderes Unternehmen verkörpert "Corporate America" so sehr wie die von der Investmentlegende Warren Buffett geführte Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway . Eine Aktie, die daher eigentlich in einem gut diversifizierten Portfolio nicht fehlen sollte.mit mehr als 21 Prozent Wertentwicklung das Papier mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 30 für 2018 und einer Börsenbewertung von 500 Milliarden US-Dollar als sehr ambitioniert bewertet - trotz des goldenen Händchens von Herrn Buffett.immer noch das Alter des Firmengründers - Warren Buffett feierte am 30. August 2017 seinen 87. Geburtstag. Trotz fortlaufender Beteuerungen, dass im Fall des Falles Regelungen für die Nachfolge getroffen worden seien, rechnen wir in diesem Szenario mit deutlichen Kursabschlägen bei dem Titel - zu sehr hängt das Wohl und Wehe des Unternehmens noch an Buffetts Namen. Daher raten wir unseren Anlegern trotz Kultstatus des Titels, auf den aktuellen Niveaus Gewinne zu realisieren.