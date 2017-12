Hot Stock der Wall Street: Twitter

Die Aktie des Kurznachrichtendiensts Twitter legte zuletzt kräftig zu. Im dritten Quartal drehte das operative Ergebnis unerwartet ins Plus.

Die Bank JP Morgan erhöhte das Rating von "Neutral" auf "Übergewichten" und das Kursziel auf 27 Dollar. Dank verbesserter Video- und Live-Streaming-Inhalte werde die Zahl der aktiven Nutzer im nächsten Jahr um zehn Prozent steigen.Das dürfte Twitter in die Gewinnzone bringen. Seit geraumer Zeit schreibt die Firma tiefrote Zahlen. Doch im dritten Quartal drehte das operative Ergebnis mit 7,2 Millionen Dollar überraschend ins Plus. Unterm Strich blieb trotzdem ein Verlust von 21 Millionen Dollar.Der Umsatz wird dieses Jahr voraussichtlich um fünf Prozent schrumpfen. Was Hoffnung macht, ist die Tweet-Länge, die Chef Jack Dorsey auf 280 Textzeichen verdoppelt hat. Gemeinsam mit der Finanzagentur Bloomberg starten die Kalifornier einen Live-TV-Dienst. Der sprudelnde operative Cashflow überzeugt. Gut gefüllt ist die Kriegskasse mit knapp drei Milliarden Dollar.In die Kritik geriet indes Dorsey, weil Extremisten den Dienst nutzten, um auf sich aufmerksam zu machen. Dorsey griff durch und sperrte Hunderttausende Konten.