DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Vertrag/Immobilien

TLG IMMOBILIEN erwirbt attraktives Büroobjekt in Mannheim



04.01.2018 / 10:28

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





TLG IMMOBILIEN erwirbt attraktives Büroobjekt in Mannheim



- Objekt in etablierter Bürolage, in unmittelbarer Nähe zum City Airport Mannheim

- Gesamtinvestitionsvolumen rd. EUR 50,7 Mio.

- Jahresnettokaltmiete: rd. EUR 3,0 Mio., Mietrendite: rd. 5,9 %

- Vermietungsgrad (EPRA): rd. 89,4 %, WALT: 3,9 Jahre

- Ankermieter: Deutsche Telekom (via GMG), Camelot Management Consultants, Euromaster



Berlin/Mannheim, 4. Januar 2018 - Die TLG IMMOBILIEN AG (DE000A12B8Z4) hat im Rahmen ihrer fortgesetzten Wachstumsaktivitäten ein weiteres Büroobjekt erworben. Insgesamt investiert die Gesellschaft in die Transaktion rd. EUR 50,7 Mio. Verkäufer ist die ASG ACQUICO IX B.V., die Transaktion wurde von Colliers begleitet.

Das 1994 erbaute und 2013 modernisierte Bürogebäude "Theo & Luise" liegt in unmittelbarer Nähe zum City Airport Mannheim. Die drittgrößte Stadt Baden-Württembergs fungiert als wirtschaftliches Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar und zeichnet sich dabei u. a. als wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Deutschland aus. Mit rd. 25.400 m² Mietfläche und einem Vermietungsgrad nach EPRA von 89,4 % birgt das verkehrstechnisch hervorragend angebundene Büroobjekt ein attraktives Wertschöpfungspotenzial. Die jährlich generierte Nettokaltmiete liegt derzeit bei rd. EUR 3,0 Mio., die Mietrendite auf Basis der Vertragsmieten beträgt rd. 5,9 %. Die Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) beläuft sich zum Vertragsschluss auf 3,9 Jahre. Größte Mieter im Objekt sind die Deutsche Telekom (via Generalmietgesellschaft GMG), die Camelot Management Consultants und die Euromaster. Zum Bürogebäude gehören 401 Stellplätze für Pkw. Es ist geplant, das Objekt noch im 1. Quartal 2018 in den Bestand der TLG IMMOBILIEN zu übernehmen.



Im Rahmen der im September 2017 veröffentlichten Studie von Wüest Partner Deutschland zum Thema "Büromarkt Deutschland 2017 - Die 27 aussichtsreichsten Mittelstädte" (Details s. hier) wird für den Bürostandort Mannheim u.a. aufgrund einer weiter steigenden Büroflächennachfrage auch für die kommenden Jahre ein dynamisches Wachstum erwartet.



FOTO

Bildtext: Büroobjekt "Theo & Luise", Theodor-Heuss-Anlage 12, 68165 Mannheim, TLG IMMOBILIEN AG Urheber: Martina Castelli Download hier

KONTAKT

Christoph Wilhelm

Unternehmenskommunikation



Telefon: +49 30 2470 6355

E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de Sven Annutsch

Investor Relations



Telefon: +49 30 2470 6089

E-Mail: sven.annutsch@tlg.de

ÜBER DIE TLG IMMOBILIEN AG

Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.

Zum 30. September 2017 beträgt der Immobilienwert EUR 2,4 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei EUR 20,00 zum Stichtag.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.