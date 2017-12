DGAP-Gesamtstimmrechte: Fabasoft AG

DGAP Gesamtstimmrechtsmitteilung: Fabasoft AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Fabasoft AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 93 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



31.12.2017 / 08:00

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 93 Abs. 1 BörseG übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Bekanntmachung gemäß §§ 93 Abs. 1 iVm 83 Abs. 2 BörseG Fabasoft AG: Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals ISIN: AT0000785407 Fabasoft AG gibt hiermit gemäß § 93 Abs. 1 BörseG bekannt, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte per Ende des Monats Dezember 2017 insgesamt 11.000.000 Stimmrechte beträgt. Die Veränderung ergibt sich aus der von der Fabasoft AG durchgeführten Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um EUR 1.000.000,00 zur Ausgabe von 1.000.000 Stück stimmberechtigten Inhaberaktien der Gesellschaft. Das Grundkapital beträgt per Ende Dezember 2017 EUR 11.000.000,00 und ist in 11.000.000 stimmberechtigten Inhaberaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Fabasoft AG von je EUR 1,00 unterteilt. Aufgrund des abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramms 2016/2017 hält die Fabasoft AG derzeit 277.257 Stückaktien und dies entspricht 2,52 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Insofern hat sich auch die Anzahl der ausübbaren Stimmrechte geändert und wird gemäß § 83 Abs. 2 BörseG hiermit bekanntgegeben, dass diese per Ende des Monats Dezember 2017 insgesamt 10.722.743 ausübbare Stimmrechte umfasst.

31.12.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de