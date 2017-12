Déclaration de GOMG Holdings Ltd relative à la vente d'une participation minoritaire dans la raffinerie de Ballsh à Delvina Investment Partners Ltd par les propriétaires Sargeant et Abu Naba'a

BALLSH, Albanie, 30 décembre 2017 /PRNewswire/ -- M. Sargeant et M. Abu Naba'a, propriétaires de GOMG Holdings Ltd, sont heureux d'annoncer la conclusion finale de la vente de leur participation minoritaire dans la raffinerie de pétrole (IRTC) de Ballsh, en Albanie, à leurs partenaires locaux albanais, finalisant ainsi un processus qui a débuté avant le mois de juin 2017. Dans le cadre de la précédente propriété, la raffinerie avait fait faillite, et M. Sargeant et M. Abu Naba'a sont intervenus pour relancer la raffinerie de Ballsh et permettre aux 1 200 employés albanais de reprendre leur travail en novembre 2016. En mai 2017, avec la coopération du ministère de l'Énergie et de l'industrie ainsi que de Bankers Petroleum, M. Sargeant et M. Abu Naba'a ont permis l'exploitation de la raffinerie à pleine capacité, et la quasi-totalité du pétrole brut produit en Albanie était traitée dans la raffinerie de Ballsh. Depuis, et grâce à la signature d'un PA contraignant visant à vendre leur participation, M. Sargeant et M. Abu Naba'a n'ont été impliqués dans aucune décision de gestion ou de conseil d'administration de l'IRTC, et le contrôle quotidien a toujours été géré par leur partenaire albanais. Ce rachat permet désormais d'aligner pleinement la propriété et le contrôle opérationnel de la raffinerie de Ballsh. Bien que M. Sargeant et M. Abu Naba'a soient navrés d'apprendre les difficultés actuelles rencontrées à Ballsh, ils se sont depuis longtemps retirés de toute fonction aux côtés de la direction. Néanmoins, M. Sargeant et M. Abu Naba'a demeurent optimistes quant au potentiel du secteur des hydrocarbures en Albanie, et continueront de rechercher des opportunités dans le pays afin de proposer leur expérience considérable au service de l'Albanie.

Harry Sargeant III :

Harry Sargeant III est le célèbre PDG d'une société mondiale du secteur des énergies et des transports, basée en Floride, aux États-Unis. Ancien officier et pilote de chasse du Corps des Marines des États-Unis, Sargeant dirige une entreprise privée mondiale composée de sociétés aéronautiques, de raffineries de pétrole, d'activités de négoce pétrolier, de développement de carburants alternatifs, et de transport de pétrole et d'asphalte. Après avoir quitté le Corps des Marines des États-Unis en 1987 au rang de major en service actif, Sargeant a rejoint Delta Air Lines en tant que pilote, puis a quitté Delta pour diriger une petite société de transport qu'il a développée pour devenir une société internationale en 2008. M. Sargeant a également fondé IOTC, société ayant courageusement fourni du carburant aviation à l'armée américaine en Irak via la Jordanie, après que d'autres entrepreneurs aient été dans l'incapacité d'accomplir cette mission. M. Sargeant a mené à bien cette entreprise commerciale difficile et complexe -- et tous les membres du gouvernement américain s'accordent à affirmer que cette société a fourni un excellent travail d'approvisionnement à l'armée américaine, malgré les attaques constantes des convois de carburant de M. Sargeant par les forces ennemies. M. Sargeant est un dirigeant commercial américain respecté, qui a également occupé des fonctions politiques en tant que responsable du parti républicain dans son État d'origine en Floride, et qui est très apprécié par de nombreux membres du gouvernement américain, notamment par de nombreux représentants républicains du Congrès, de la Maison-Blanche et du Cabinet des États-Unis, ainsi que par des dirigeants gouvernementaux et commerciaux aux États-Unis et à travers le monde.