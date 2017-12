Centinel Spine mène à bien l'acquisition des actifs prodisc

NEW YORK, le 23 décembre 2017 /CNW/ - Centinel Spine, LLC (CS) est heureuse d'annoncer l'acquisition des actifs mondiaux du portefeuille prodisc®, auprès de DePuy Synthes Products, Inc., une gamme de produits de remplacement total de disque (TDR) dont les antécédents d'utilisation sont les plus anciens au monde. Le portefeuille prodisc® comprend prodisc® C et prodisc® L aux États-Unis et prodisc® VIVO, prodisc® NOVA, prodisc® C, prodisc® L et prodisc® O, ainsi que DISCOVER™ Cervical à l'extérieur des États-Unis.

Cette acquisition complète le portefeuille d'implants rachidiens de Centinel Spine, lequel se compose de technologies de pointe pour le soutien de la colonne vertébrale antérieure, du rachis cervical au rachis lombaire. Il s'agit notamment du portefeuille autonome comprenant STALIF C®, STALIF C-Ti™, MIDLINE II™, MIDLINE II-Ti™ et STALIF L™, ainsi que des produits complémentaires ACTILIF™ Cervical Cage TRANSOM™ Plate et ALTOS® PCT.

Centinel Spine, pionnière de No-Profile®, Integrated Interbody™, compte 30 ans d'expérience dans le développement de dispositifs intersomatiques intégrés et en a fait un traitement standard pour les patients atteints de discopathie dégénérée. Centinel Spine mettra en œuvre le même savoir-faire dans les domaines clinique, réglementaire et de développement pour élargir l'acceptation des disques et accroître la couverture des porteurs ainsi que l'adoption par les chirurgiens, c'est-à-dire le nombre total des disques dans le monde entier.

« Cette transaction amorce la prochaine étape de l'évolution de Centinel Spine dans sa mission de devenir le chef de file mondial dans le traitement des maladies rachidiennes par voie d'accès antérieur à la colonne vertébrale, à l'aide des plateformes technologiques les plus étendues et les plus complètes », a déclaré John J. Viscogliosi, président du conseil et chef de la direction de Centinel Spine.

Par souci de transparence quant au contexte de l'acquisition, Viscogliosi Brothers, LLC, l'un des principaux investisseurs dans Centinel Spine, est le fondateur de Spine Solutions, Inc, la société qui a mené l'étude IDE (exemption pour les dispositifs expérimentaux) initiale qui a permis d'amener prodisc aux États-Unis.

Par ailleurs, pour conclure la transaction et assurer des fonds de roulement, la société a également mené à bien le financement par emprunt et par capitaux propres. Piper Jaffray & Co. a agi en qualité d'unique agent de placement pour Centinel Spine.

À propos de Centinel Spine, LLC.

Centinel Spine, LLC, est une société fermée, spécialisée dans les dispositifs vertébraux et chef de file du développement et de la commercialisation des technologies de fusion intersomatique intégrée sans profil. Pour en savoir plus sur les produits et technologies de Centinel Spine, consultez son site Web à l'adresse www.CentinelSpine.com.

La société a commencé ses activités en août 2008, suite à la fusion-acquisition de deux sociétés pionnières de dispositifs médicaux, Raymedica LLC et Surgicraft LTD. Aujourd'hui encore, Centinel Spine s'en tient à la culture pionnière développée au sein des deux sociétés d'origine et poursuit sa mission, celle de devenir le principal acteur dans le domaine du support de colonne vertébrale antérieure, offrant des implants et instruments d'élégance simple, économes en tissus et donnant des résultats cliniques supérieurs.

Centinel Spine tire son nom de « Sentinel Sign », la confirmation radiographique d'une fusion réussie antérieurement au dispositif intersomatique.

Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec :

Varun Gandhi Wendy F. DiCicco Vice-président principal, Finances et planification stratégique Chef de l'exploitation et chef de la direction financière Centinel Spine, LLC Centinel Spine, LLC 900 Airport Road, Suite 3B 900 Airport Road, Suite 3B West Chester, PA 19380 West Chester, PA 19380 Téléphone : 484-887-8871 Téléphone : 484-887-8837 Courriel : v.gandhi@centinelspine.com Courriel : w.dicicco@centinelspine.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/370654/Centinel_Spine_Logo.jpg

SOURCE Centinel Spine, Inc.