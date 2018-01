Bosch und Continental steigen bei Kartendienst Here ein

HANNOVER/STUTTGART (awp international) - Die beiden grossen deutschen Autozulieferer Bosch und Continental steigen bei dem Kartendienst Here der deutschen Autobauer ein. Beide Unternehmen erhalten einen Anteil von jeweils 5 Prozent an Here, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Die Anteile kommen von Daimler , BMW und der VW -Tochter Audi . Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Die deutschen Premiumautohersteller hatten Here 2015 für mehr als 2,5 Milliarden Euro vom finnischen Netzwerkausrüster Nokia gekauft. Unter anderem sind auch Intel sowie asiatische Investoren beteiligt. Here soll den Autobauern und ihren Partnern hochpräzise Karten liefern und so das automatisierte Fahren unterstützen. Zudem soll das Unternehmen Unabhängigkeit von anderen grossen Kartenanbietern wie Google gewährleisten./men/das