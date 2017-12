Der US-Leitindex Dow Jones präsentiert sich am Donnerstag leicht freundlich.

Der Dow Jones liegt aktuell mit einem kleinen Plus von 0,15 Prozent bei 24'810 Zählern im grünen Terrain. Der NASDAQ Composite und S&P 500 treten hingegen auf der Stelle und damit nahe an ihren Nulllinien.

Damit setzt sich der lust- und impulslose Handel der vergangenen Tage fort. Etwas gestützt wird der Markt von den hohen Ölpreisen.

Aktuelle US-Konjunkturdaten hatten keinen nennenswerten Einfluss auf den Aktienmarkt. In der Region Chicago hat sich das Geschäftsklima im Dezember überraschend verbessert. In der Vorwoche stagnierte die Anzahl der US-Bürger, die erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt haben. Die Markterwartung hatte einen leichten Rückgang in Aussicht gestellt. Händler sprechen aber von Daten, die im Grossen und Ganzen im Rahmen der Schätzungen ausgefallen seien.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones / AWP