Asiens Börsen uneinheitlich

Der Nikkei 225 verliert aktuell (07:10 Uhr) 0,65 Prozent auf 22'763,23 Punkte. Der Yen hat etwas zugelegt, was die Exportaussichten eintrübt.

In China ziehen die Kurse hingegen an. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,72 Prozent auf 3'299,47 Zähler. In Hongkong kann der Hang Seng um 0,64 Prozent auf 29'787,50 Punkte zulegen.

Redaktion finanzen.ch