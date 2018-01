SMI mit neuem Allzeithoch - DAX beendet Handelswoche stark

Der SMI konnte am Freitag bereits in den ersten Handelsminuten sein bisheriges Allzeithoch hinter sich lassen.

Der Schweizer Aktienmarkt hatte am dritten Handelstag des neuen Jahres zum dritten Mal zugelegt und dabei gleichzeitig ein neues Allzeithoch bei 9'558 Punkten markiert. Im frühen Geschäft am Freitag kletterte der SMI dabei ein erstes Mal über die Marke von 9'550 Punkten, bei erhöhter Volatilität erreichte der Leitindex sein Tageshoch dann aber erst am Nachmittag. Für eine gewisse Nervosität sorgte kurz vor Handelsschluss die Deutsche Bank mit einer Verlust-Ankündigung für das vierte Quartal im Zusammenhang mit der Steuerreform in den USA, was die Aktien von Credit Suisse und UBS etwas belastete.

Der Leitindex SMI hat dabei die seit mehr als zehn Jahren bestehende Intraday-Bestmarke von 9'548,09 Punkten aus dem Sommer 2007 geknackt. In den zehn Jahren zwischen den beiden Höchstwerten hatte der SMI im März 2009 seinen Tiefpunkt erreicht. Seither hat er wieder rund 125% zugelegt. Dass das Erreichen einer neuen Bestmarke so lange gedauert hat, liegt vor allem daran, dass es sich um einen Kursindex handelt, bei welchem Dividenden nicht in die Berechnung einfliessen.

Der SMI schloss 0,50 Prozent höher bei 9'556,98 Punkten. Im Vergleich zum Schlussstand von Ende 2017 ergibt sich damit für die erste kurze Neujahrswoche ein stolzes Plus von 1,9 Prozent. Der 30 Aktien umfassende SLI legte 0,58 Prozent auf 1'552,8 Punkte zu und der breite SPI stieg um 0,58 Prozent auf 10'955,40 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln zogen bis auf vier alle an.

DAX am Freitag stark

Die-Anleger präsentierten sich am Freitag in Kauflaune.

Angesichts eines anhaltenden Aufschwungs an der Wall Street und in Asien behauptete sich der deutsche Leitindex klar über der am Vortag wiedererrungenen Marke von 13'100 Zählern - mit einem Aufschlag von 1,15 Prozent bei 13'319,64 Punkten. Nachdem er noch zum Jahresauftakt mit 12'745 Zählern auf das tiefste Niveau seit September abgesackt war, schoss er in der ersten Handelswoche des Jahres damit schnurstracks um über 4 Prozent nach oben.

Auch dass die US-Wirtschaft im Dezember weniger Stellen geschaffen hat als erwartet, brachte die Anleger nicht aus der Ruhe. Der US-Arbeitsmarktbericht dimmte das Kursfeuerwerk nur wenige Minuten.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones Newswires / AWP