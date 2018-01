US-Börsen in Rekordlaune

Der Dow Jones ging marginal höher in den Handel und konnte zum Sitzungsende um 0,4 Prozent auf 24'922,54 Punkte zulegen. Damit naht die psychologisch wichtige Marke von 25'000 Zählern. Im Handelsverlauf markierte er ein neues Allzeithoch bei 24'941,92 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls mit einem kleinen Plus und markierte im Handelsverlauf weitere Rekorde - die neue Bestmarke liegt nun bei 7'069,15 Punkten. Am Dienstag hatte er erstmals über der Marke von 7'000 Punkten geschlossen, am Mittwoch ging es um 0,84 Prozent auf 7'065,53 Zähler nordwärts.

Auch mit dem Aktienmarkt kam zur Wochenmitte etwas mehr Ruhe in den Devisenmarkt, wo sich der US-Dollar etwas von seiner jüngsten Schwäche erholen konnte. Mit Spannung wurde das jüngste Fed-Protokoll erwartet. Dabei ging es um die Frage, ob die Steuersenkungen schnellere Zinserhöhungen als bisher geplant erforderlich machen würden. Die Notenbanker zeigten sich bei dem Treffen zuversichtlich für die Stärke des Arbeitsmarktes und die Wirtschaft. "Die Teilnehmer diskutierten mehrere Risiken, die einen steileren Zinspfad notwendig machen könnten", heisst es im Protokoll. "Diese Risiken umfassten die Möglichkeit, dass sich der Inflationsdruck übermässig aufbauen könnte, etwa wegen der fiskalischen Stimulierungsmassnahmen oder der akkomodierenden Bedingungen am Finanzmarkt." Die Fed-Banker halten an weiteren Zinsanhebungen fest.

Daneben dürften einige Anleger im Vorfeld der Dezember-Arbeitsmarktdaten am Freitag noch etwas die Luft anhalten - die übliche Vorabindikation in Form des ADP-Arbeitsmarktberichts ist wegen Neujahr auf den Donnerstag verschoben worden.

Redaktion finanzen.ch / AWP / Dow Jones Newswires