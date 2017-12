Air China en passe de devenir le premier choix des passagers internationaux pour les passages de frontière

Politique de transit sans visa de 144 heures dans la région de Beijing-Tianjin-Hebei

BEIJING, 30 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Lors d'une récente conférence de presse, la municipalité de Beijing a annoncé que, à partir du 28 décembre 2017, six points d'arrivée de la région de Beijing-Tianjin-Hebei, dont l'Aéroport international de Beijing Capital, l'Aéroport international de Tianjin Binhai et l'Aéroport international de Shijiazhuang, permettront aux étrangers de 53 pays, dont l'Autriche, de bénéficier d'un régime de transit sans visa pour une période de 144 heures lorsqu'ils détiennent un billet valide pour un vol de correspondance vers un pays tiers (ou une région tierce).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/458020/Air_China_Logo.jpg

Cette politique devrait être un moteur important pour l'industrie du tourisme et de l'aviation dans la région de Beijing-Tianjin-Hebei. Air China Limited (« Air China ») facilitera activement la mise en place de cette nouvelle politique de transit sans visa. Accordant une place centrale aux besoins des passagers en correspondance, Air China compte améliorer ses produits et services pour augmenter davantage la qualité de ses opérations et offrir aux passagers un maximum de commodité à leur arrivée à Beijing.

Air China, qui dispose d'un solide réseau de lignes, est idéale pour les passagers qui traversent la frontière et arrivent à Beijing

Actuellement, Air China compte plus de 420 lignes, dont 101 internationales et 16 lignes régionales, et des correspondances vers 185 villes dans 40 pays et régions, couvrant six continents. Nous fournissons aux passagers plus de 1,66 million de sièges sur 8500 lignes chaque semaine. De plus, le réseau d'Air China couvre 1330 destinations dans 192 pays via Star Alliance. Notre impressionnant réseau de lignes répond aux besoins de la plupart des passagers étrangers. La politique de transit sans visa de 144 heures dans les aéroports de Beijing, Tianjin et Shijiazhuang répondra aux besoins du tourisme dans les pays tiers.

Air China améliorera également la capacité de la plateforme de transit de Beijing pour garantir aux passagers ne nécessitant pas de visa un transit sans encombre

L'introduction de la politique de transit sans visa de 144 heures augmentera également le nombre de passagers entrant dans la région de Beijing-Tianjin-Hebei. Air China profitera également de l'occasion pour effectuer des ajustements de capacité en temps réel en fonction de la demande de transit et offrira aux passagers un transit sans encombre par Beijing afin que les voyageurs du monde entier puissent entrer sans visa à Beijing en toute facilité. Par ailleurs, Air China lancera également des produits touristiques spéciaux en partenariat avec les agences de voyages locales de Beijing afin de répondre aux besoins des passagers, ainsi qu'une série de produits connexes pour inviter les voyageurs à découvrir la beauté de la Chine, tout en leur apportant une qualité de service incomparable.

Le Comité mixte du tourisme de Beijing, Star Alliance et Capital Airport offriront aux passagers plus de commodité

Au début de 2017, Air China, le Comité du tourisme de Beijing et Capital Airport Company Limited ont signé un accord de coopération stratégique pour la promotion conjointe des marchés du tourisme entrant afin de communiquer régulièrement et de préparer le lancement de la politique de transit sans visa de 144 heures. Air China s'est à nouveau associée à Star Alliance et l'Aéroport international de Beijing Capital pour signer le protocole d'accord « Under One Roof » en décembre 2017. Les trois parties ont convenu de collaborer étroitement pour améliorer l'Aéroport international de Beijing Capital afin d'en faire une plaque tournante de première classe. Des améliorations notables seront apportées au niveau de l'expérience des passagers qui bénéficieront ainsi de davantage de commodité grâce à des installations aéroportuaires partagées, des procédures de transfert optimisées et des services d'alliance améliorés.

Liste des pays éligibles à la politique de transit sans visa de 144 heures dans la région de Beijing-Tianjin-Hebei (53 au total)

Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Russie, Royaume-Uni, Irlande, Chypre, Bulgarie, Roumanie, Ukraine, Serbie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Macédoine, Albanie, Monaco, Biélorussie, États-Unis, Canada, Brésil, Mexique, Argentine, Chili, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Japon, Singapour, Brunei, Émirats arabes unis et Qatar.

À propos d'Air China

Membre du réseau Star Alliance, Air China est la seule compagnie aérienne nationale de Chine.

Fin décembre 2017 (hiver et printemps), Air China (y compris Shenzhen Airlines, Macau Airlines, Dalian Airlines, Inner Mongolia Airlines, Beijing Airlines et Air China Cargo) compte au total 590 avions Boeing et Airbus. Le nombre de lignes de passagers exploitées a atteint un total de 420, dont 101 lignes internationales, 16 lignes régionales, 303 lignes intérieures, 40 pays (régions) de destination et 185 villes de destination, dont 66 internationales, 3 régionales et 116 nationales. Nous fournissons aux passagers plus de 1,66 million de sièges sur 8500 lignes chaque semaine.

Les passagers peuvent facilement et rapidement atteindre 1330 aéroports dans 192 pays en utilisant l'impressionnant réseau mondial d'Air China dont Beijing est la plaque tournante et qui bénéficie du soutien de Star Alliance.

Établi en 1994, PhoenixMiles est le premier programme de fidélisation d'Asie incluant plusieurs compagnies aériennes.

Air China s'attache à fournir à ses passagers un service sûr, agréable, confortable et de qualité. Multipliant les efforts depuis des années, elle voit sa valeur de marque augmenter année après année. En 2016, Air China a intégré la liste des « 500 marques les plus importantes du monde » avec une valeur de marque s'élevant à plus de 115 689 milliards de yuans et a été la seule compagnie aérienne sélectionnée par la CAAC.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site officiel d'Air China www.airchina.com ou appelez le service d'assistance téléphonique d'Air China au 95583.