Addex-Aktien springen an - Aussicht auf Meilensteinzahlungen von Indivior

Die Aktien des Genfer Biopharma-Unternehmen Addex Therapeutics legen am Mittwochmorgen zum Start des neuen Börsenjahres einen regelrechten Kurssprung hin.

Hintergrund für den Anstieg ist die Aussicht auf frische Mittel, die das in den roten Zahlen operierende Unternehmen aus der Entwicklung eines Produktkandidaten im Rahmen einer Partnerschaft von Indivior erhalten könnte.

Addex Therapeutics gewinnen gegen 09.45 Uhr 14,9% auf 2,63 CHF. Gehandelt ist bereits ein Mehrfaches des durchschnittlichen Tagesvolumens. Der Höhenflug führt dazu, dass die Addex-Aktie einen Wert erreicht, den sie zuletzt im Oktober 2016 besass. Insgesamt hatten die Papiere in den letzten Jahren aber stetig an Wert verloren. So standen sie beispielsweise gegen Ende 2009 noch bei gut 40 CHF pro Anteilsschein.

Konkret betrifft die strategische Partnerschaft mit der amerikanischen Indivior Plc die globale Entwicklung und Kommerzialisierung des Wirkstoffs ADX71441. Dieser dient der Behandlung von Abhängigkeiten, etwa von Alkohol oder von Opiaten.

Addex erhält gemäss der Vereinbarung eine Vorauszahlung von 5 Mio USD sowie 4 Mio USD als Beitrag an die Forschung über die kommenden zwei Jahre. Darüber hinaus sieht Addex Potential für Entwicklungs-Beiträge sowie regulatorische und kommerzielle Meilensteinzahlungen von insgesamt bis zu 330 Mio USD. Die Lizenzeinnahmen könnten zudem den zweistelligen Prozentbereich erreichen, hiess es.

