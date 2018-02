NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat Ebay nach Zahlen von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 39 auf 51 US-Dollar angehoben. Die Ergebnisse seien solide und der Online-Marktplatz habe das Aktienrückkaufprogramm deutlich erhöht, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Überraschung sei die Ankündigung, dass es mit dem neuen Zahlungsabwickler Ayden künftig Zwischenzahlungen geben soll. Damit sei ein starker Antreiber für Umsatz und Gewinn verbunden./bek/ck



Datum der Analyse: 01.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.