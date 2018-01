HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas vor Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Profitabilität des Sportartikelhersteller könnte höher ausgefallen sein als erwartet, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der jüngsten Marktsorgen glaube sie auch daran, dass der währungsbereinigte Umsatz das obere Ende der von Adidas in Aussicht gestellten Zielspanne erreichen wird./tih/ck



Datum der Analyse: 30.01.2018



