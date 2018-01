HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Adidas auf "Halten" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Markenartikelunternehmen seien in etablierten Märkten, besonders in den USA, starkem Preisdruck durch den Wettbewerb im stationären Einzelhandel sowie der Ausweitung des Onlinehandels ausgesetzt gewesen, schrieb Analyst Karsten Rahlf allgemein in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Konsumgütersektor. Adidas und Nike hätten versucht, diesem Druck durch den Rückzug von margenschwachen Großhandelsumsätzen, der Schließung von Filialen und der Ausweitung des eigenen Einzelhandels zu begegnen. 2018 werde zeigen, inwieweit diese Neuausrichtung zu höheren Ergebnissen führe. Die Einstufung für den Konsumgütersektor lautet weiterhin "Neutral"./ajx/ck



Datum der Analyse: 12.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.