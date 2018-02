ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Wirecard mit "Buy" und einem Kursziel von 118 Euro in die Bewertung aufgenommen. Wirecard zähle zu den weltweit fortschrittlichsten Zahlungsabwicklern, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei das Unternehmen seinen mittelfristigen Umsatz- und Gewinnzielen (Ebitda-Marge) aktuell ein gutes Stück voraus. Dies liege unter anderem an den überraschend positiven Beiträgen zugekaufter Firmen und dem anziehenden Geschäft mit Finanztechnologie-Unternehmen./la/tih



