FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Wacker Chemie vor Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Er rechne wegen des fortgesetzten Ergebniswachstums im Silizium- und Polysilizium-Geschäft sowie der Beteiligung am Wafer-Hersteller Siltronic im Jahresvergleich mit einem achtprozentigen Zuwachs beim operativen Gewinn (Ebitda), schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/ajx



Datum der Analyse: 24.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.