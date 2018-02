FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Vossloh nach einem schwachen Ausblick für 2018 auf "Reduce" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Analyst Malte Schulz hält in einer am Montag vorliegenden Studie den Kursverlust der Aktie am Freitag nach den Prognosen für das laufende Jahr für gerechtfertigt. Die Geschäftsaussichten hätten sich erheblich verschlechtert. Er bleibe vorsichtig, auch weil der Anbieter von Bahninfrastruktur auf den Märkten China und USA stark engagiert sei./bek/gl



Datum der Analyse: 19.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.