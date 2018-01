FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Vapiano nach vorläufigen Eckzahlen für 2017 auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,20 Euro belassen. Das bereinigte Wachstum der Restaurantkette habe nahe am oberen Ende des vom Unternehmen avisierten Zielkorridors gelegen, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt stärkten die Kennziffern seine positive Einschätzung der Aktie und rechtfertigten die aktuelle Kursstärke./edh/ck



Datum der Analyse: 08.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.