NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS nach Zahlen zum vierten Quartal von 20 auf 21 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kennziffern seien relativ schwach und der Ausblick nicht gerade ambitioniert ausgefallen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Viel wichtiger aus Anlegersicht sei jedoch, dass die der Schweizer Großbank die Ausschüttungen an die Aktionäre deutlich erhöht./edh



Datum der Analyse: 23.01.2018



