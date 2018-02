HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für UBS von 20 auf 22 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Großbank zeichne sich durch bedeutende Ausschüttungen an die Aktionäre aus, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem hätten die Schweizer bislang vom Markt noch unterschätzte Veränderungen in ihrer Investmentbanking-Sparte erreicht. Mittlerweile sei die UBS ein günstiger Vermögensverwalter und keine teure Investmentbank mehr, resümierte der Experte./edh/zb



Datum der Analyse: 06.02.2018



