NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Telefonica von 8,70 auf 8,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der spanische Telekommunikationskonzern dürfte auf dem Heimatmarkt in den kommenden Jahren weitere Anteile verlieren, schrieb Analyst Julio Arciniegas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf den Markteintritt des Mobilfunkanbieters Masmovil. Im Privatkundengeschäft dürften die Umsätze stagnieren./tav/ag



Datum der Analyse: 01.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.