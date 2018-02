HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tele Columbus angesichts von Gesprächen zwischen Vodafone und Liberty Global auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Eine weitere Konsolidierung in der deutschen Kabelbranche könne für den Kabelnetzbetreiber von Vorteil sein, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Um die Liberty-Tochter Unitymedia an Vodafone zu verkaufen, dürfte es regulatorische Hürden geben. Als einziger verbleibende Wettbewerber könnte Tele Columbus dabei möglicherweise günstig an weitere Hausanschlüsse kommen./tih/zb



Datum der Analyse: 27.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.