NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Analyst Edward Morris passte seine Schätzungen für den Schweizer Rückversicherer an. Beim Gewinn je Aktie hätten sich nur kleinere Anpassungen für 2018 ergeben, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für 2019 seien diese aber unverändert geblieben./tih/edh



Datum der Analyse: 14.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.