FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Swiss Re nach Zahlen von 106 auf 108 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wettbewerbsumfeld in der Schaden-Rück- und Industrieversicherung habe sich etwas aufgehellt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Segment der Lebens- und Krankenversicherungen sei Swiss Re der Konkurrenz bei der Sanierung einen Schritt voraus. Die Kombination von hoher Dividendenrendite und Aktienrückkäufen sei attraktiv./ajx/tih



Datum der Analyse: 23.02.2018



