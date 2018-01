FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Südzucker vor den am 11. Januar erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2017/18 von 16,50 auf 16,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die durchschnittliche Analystenschätzung für das operative Ergebnis des Zuckerherstellers sei zu optimistisch, schrieb Analyst Richard Withagen in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ck



Datum der Analyse: 08.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.