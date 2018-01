NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Software AG nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Software-Hersteller sei mit seinen wichtigsten Kennziffern zum abgelaufenen Jahr hinter den Konsenserwartungen zurückgeblieben, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun auf dem Geschäft mit dem "Internet der Dinge" (IoT)./ck/bek



Datum der Analyse: 29.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.