ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die B-Aktien von Royal Dutch Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 2675 Pence belassen. Alles in allem sei das Jahr 2017 für die Öl- und Gasbranche nicht schlecht gelaufen und ein spannendes 2018 sei zu erwarten, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Trotz "normal" erwarteter gesamtwirtschaftlicher Bedingungen, könnte es weiterhin sehr schwankungsanfällig zugehen. Allerdings sollte dies händelbar für die Industrie sein. Seine aktuellen "Top Picks" seien Eni und Shell./ck/tih



Datum der Analyse: 05.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.