NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analyst Andreas Willi aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den französischen Elektrokonzern. Kleinere Anpassungen habe es infolge der Konsolidierung von Zukäufen und wegen Währungseffekten gegeben. Operativ seien seine Schätzungen unverändert geblieben./tih/ck



Datum der Analyse: 03.01.2018



