FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAP auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 106,70 Euro belassen. Der Softwarekonzern dürfte 2017 seine Ziele erreicht haben und dank des starken Wachstums in den Netzwerken, bei internetbasierter Mietsoftware aus dem Internet (Cloud) und im Bereich Internet der Dinge den mittelfristigen Ausblick anheben, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell erscheine die Aktie im Branchenvergleich unterbewertet./gl/he



Datum der Analyse: 19.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.