NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Ryanair nach einer Analystenveranstaltung des Billigfliegers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Die Veranstaltung habe sich vor allem um strategische Themen gedreht, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte zog ein positives Fazit. Beim Gewinnausblick habe Ryanair wohl eher Vorsicht walten lassen./mis/ck



Datum der Analyse: 06.02.2018



