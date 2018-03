NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 325 auf 300 Franken gesenkt und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Papiere des Pharmakonzerns gehörten auch weiterhin zu seinen "Top Picks", schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er halte das Unternehmen nach wie vor für sehr attraktiv positioniert, schreibt der Experte unter Verweis auf die zahlreichen Studienergebnisse, die Roche in den nächsten Monaten zu seinem Immun-Therapeutikum Tecentriq vorlegen werde. Dennoch habe er zum Teil deutliche Anpassungen an seinen Schätzungen vorgenommen. Dies liege an den zu erwartenden Umsatzeinbussen durch Nachahmerprodukte (Biosimilars)./stk/la





Datum der Analyse: 01.03.2018



