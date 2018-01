NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Rio Tinto nach einem verbindlichen Übernahmeangebot für sein Aluminiumwerk in Dunkerque (Dünkirchen) auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Das Gebot in Höhe von 500 Millionen US-Dollar erscheine ihm zu niedrig, schrieb Analyst Menno Sanderse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In jedem Fall aber sei der Verkauf von Unternehmensteilen nicht mehr länger ein Aktienkurstreiber. Dies sei inzwischen vielmehr die Reinvestition der Barmittel und wie viel Kapital sicher reinvestiert werden könne./ck/la



Datum der Analyse: 10.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.