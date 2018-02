LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat Reckitt Benckiser von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 7500 Pence belassen. Das Wachstum des Konsumgüterkonzerns dürfte sich im vierten Quartal erholt haben, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grippewellen in den USA und Großbritannien dürften das Selbstmedikationsgeschäft angetrieben haben. Aufgrund des Kurspotenzials sprach Neoh den Aktien nun eine Kaufempfehlung aus./ag/tih



Datum der Analyse: 06.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.