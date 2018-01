FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 7300 auf 7000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der geplanten Konzernaufspaltung und dem enttäuschenden Wachstum in den vergangenen 18 Monaten stehe der britische Konsumgüterkonzern vor einem entscheidenden Jahr, schrieb Analyst Karel Zoete in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (Ebit) für die Jahre 2017 bis 2019./edh/ck



Datum der Analyse: 08.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.