HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für RIB Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Euphorische Aussagen des Joint-Venture-Partners Flex ließen entsprechend positive Rückschlüsse auf das deutsche Softwareunternehmen zu, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Interesse der Anleger am Gemeinschaftsunternehmen YTWO, aber auch an RIB Software sollte zunehmen. Dabei biete ein Investment in den deutschen Bausoftwarespezialisten einen besseren Hebel als Flex-Aktien, um vom Joint Venture zu profitieren./tav/gl



Datum der Analyse: 29.01.2018



