NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen auf "Overweight" belassen. Analyst Chris Schott reagierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Lob: Der Gewinn je Aktie im Schlussquartal sei besser ausgefallen als gedacht. Noch viel wichtiger aber sei, dass der Pharmakonzern mit seinen Ergebniszielen für 2018 über den Erwartungen der Experten liege und diese beim Umsatzwachstum erfülle. Grund dafür seien die Vorteile durch die US-Steuerreform, die größer seien als erwartet./tav/ajx



Datum der Analyse: 30.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.