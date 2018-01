PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Pfizer von 36 auf 40 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe die Gewinnschätzungen wegen der positiven Effekte der Steuerreform in den USA erhöht, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz des Pharmakonzerns im vierten Quartal decke sich mit den Erwartungen./bek/ajx



Datum der Analyse: 31.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.