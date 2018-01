NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Novartis nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Franken belassen. Die Aussagen des Managements hätten die vom Pharmakonzern vorgelegten Quartalszahlen weitgehend gestützt, schrieb Analyst Vincent Meunier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe es einen Überblick über den Zukunftsplan durch den neuen Vorstandschef Vas Narasimhan gegeben. Die Prioritäten lägen unter anderem auf der Wiederausrichtung auf die Kernexpertisen des Unternehmens und auf innovativen Medikamenten./ck/mis



Datum der Analyse: 24.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.