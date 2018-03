NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 81 auf 90 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern biete kurzfristig einige positive Aspekte. So sei das Basisgeschäft mittlerweile deutlich risikofreier und es gebe keinen neuen Gegenwind im Pharmabereich und auch die Erholung in der Augensparte Alcon schreite voran, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn die Generikasparte Sandoz tendenziell wegen des anhaltenden Preisdrucks in der Branche weiter unter Druck stehen könnte, sei das Gesamtbild bei Novartis deutlich freundlicher./stk/la



Datum der Analyse: 01.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.