LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat den Netzwerkausrüster Nokia nach dem jüngsten Kursrutsch von "Buy" auf "Strong Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 5 Euro belassen. Der Fall der Aktie seit der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal sei übertrieben gewesen, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nachdem die Fusionsgespräche zwischen Sprint und T-Mobile US ad acta gelegt worden seien, hätten sich die Aussichten für Ausgaben im Bereich Mobilfunk verbessert. Die Aktie des finnischen Unternehmens war nach Bekanntgabe der Quartalszahlen Ende Oktober um etwas mehr als 25 Prozent bis auf 3,81 Euro gefallen, konnte sich aber in den vergangenen Wochen bereits wieder etwas erholen und kostete zuletzt knapp 4 Euro./ck/zb



Datum der Analyse: 04.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.