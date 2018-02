NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 83 auf 81 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem enttäuschenden vierten Quartal seien seine seine Schätzungen für den operativen Gewinn mehr oder weniger unverändert geblieben, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gesenkte Kursziel begründete er mit höheren Nettoschulden des Lebensmittelkonzerns./tih/zb



Datum der Analyse: 28.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.